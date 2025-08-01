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Трамп призвал совет управляющих ФРС "взять управление", если Пауэлл не снизит ставку

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал совет управляющих Федеральной резервной системы "взять управление на себя", если председатель американского ЦБ Джером Пауэлл не снизит процентные ставки.

"Джером "слишком поздно" Пауэлл, этот упрямый кретин должен существенно снизить ставки прямо сейчас. Если он продолжит отказываться от этого, совет управляющих должен взять управление на себя и сделать то, что, как знает каждый, должно быть сделано", - написал он в Truth Social.

Трамп регулярно резко критикует и оскорбляет Пауэлла, требуя снижения ставок. Федрезерв удерживает процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

30 июля ФРС вновь не стала менять ставку. На пресс-конференции Пауэлл не показал склонности к уменьшению ставки в сентябре. Федрезерв не делает прогнозов в отношении следующего заседания, поскольку не принимает решения заблаговременно и основывается на оценке статданных. До сентябрьского заседания регулятору предстоит оценить широкий круг экономической статистики, сказал Пауэлл.

Он отметил, что американский рынок труда остается сильным, и ФРС не видит сигналов его ослабления, в то время как инфляция по-прежнему выше целевого показателя ЦБ в 2%. Такая "экономическая ситуация требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики в данный момент", заявил Пауэлл.

Дональд Трамп Джером Пауэлл США ФРС
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