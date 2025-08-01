Полугодовая чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ снизилась в 1,74 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ в I полугодии 2025 г. снизилась в 1,74 раза в годовом исчислении, до 7,57 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 168,01 млрд рублей (+1,3%).

Себестоимость продаж увеличилась на 1,1%, до 150,18 млрд рублей.

Прибыль от продаж выросла на 2,7%, до 17,83 млрд рублей.

Проценты к уплате составили 14,5 млрд рублей против 7,37 млрд рублей годом ранее.

Заемные средства "Т Плюс" по итогам I полугодия 2025 года оценивались в 140,66 млрд рублей.

На счетах компании на конец июня 2025 года хранилось 4,21 млрд рублей.

Капзатраты снизились на 10,3%, до 15,46 млрд рублей.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные предприятия. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.