"Т Плюс" ожидает убытка в 2025 году на фоне удорожания займов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" ожидает убытка в 2025 году из-за высоких процентов заимствований, компания пока приостановила инвестиции в развитие и работает на поддержание существующей инфраструктуры, сообщил журналистам глава компании Павел Сниккарс.

"В 2024 году затраты в генерирующих активах оказались больше доходов на 2 млрд рублей, но компания все же смогла обеспечить 7 млрд рублей прибыли. В 2025 году из-за высоких процентов ожидается общий убыток по МСФО. Мы работаем на его уменьшение. Всю когенерацию ждут не самые простые времена", - рассказал он.

В текущем бюджете "есть недобор по выручке", отметил топ-менеджер, подчеркнув, что в компании надеются, что к концу года результаты могут выровняться.

По словам Сниккарса, объем финансирования инвестпрограммы ПАО "Т Плюс" в этом году запланирован на уровне 38 млрд рублей и будет направлен на поддержание инфраструктуры, а не на развитие. "Инвестпрограмма "Т Плюс" на 2025 год составляет порядка 38 млрд рублей. Это поддерживающие вложения в содержание инфраструктуры: замену труб, капитальные ремонты", - сказал он, отметив, что вложения в развитие "приостановлены".

По его словам, сейчас компания находится "в инвестиционной стадии перехода на новую модель рынка тепла" и фиксирует отрицательный денежный поток в городах, где уже работает по механизму "альткотельной".

""Т Плюс" уже вложила порядка 26-29 млрд рублей в развитие систем теплоснабжения в ценовых зонах. 15,5 млрд рублей инвестиций были взяты в заем. Мы одолжили эту сумму на замену теплосетей и котельных - и теперь платим по ней проценты. Это накладывает на нас дополнительную финансовую нагрузку", - отметил топ-менеджер.

Сниккарс напомнил, что компания "уже отказалась от двух проектов КОММод по паросиловым установкам". "Потому что мы физически не можем привлечь 6 млрд рублей в 2025 году, слишком дорого, нет источников на оплату процентов", - пояснил он.

По его словам. помочь отрасли может как раз сдвиг сроков инвестобязательств компаний. "Можно просто пересмотреть долгосрочные программы, которые были сформированы раньше, и перенести реализацию проектов на 2026-2027 год. При этом, конечно, нужно учесть их приоритезацию, чтобы работа систем не пострадала", - пояснил он.

Кроме того, "спасти ситуацию" может индексация цен конкурентного отбора мощности (КОМ, недавно сообщалось, что цена может быть проиндексирована на 15% в 2025-2026 годах - ИФ) и "частичный пересмотр графика изменения тарифов по "альткотельным". "Мы сейчас пытаемся договариваться с субъектами, предлагаем решения. Инициативы есть, но пока нет поддержки во всех регионах для их реализации. Часть губернаторов очень подробно владеют ситуацией и принимают необходимые решения", - заключил Сниккарс.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.