В США в марте индекс ISM Manufacturing снизился сильнее, чем ожидалось

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.