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Uniper закупит газ в Канаде для доставки на биржу в США, откуда компания получит СПГ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Германская Uniper и крупнейшая компания по добыче газа в Канаде Tourmaline Oil заключили соглашение на 8 лет о поставках газа на 80 MMBtu в день, начиная с ноября 2028 года, сообщила Uniper.

Газ будет поставляться по нетбэк-цене производимого сжиженного природного газа (СПГ). Tourmaline станет направлять газ на торговый хаб ANR SE в Луизиане (США), цена в контракте привязана к стоимости газа на европейской бирже TTF.

Uniper отмечает, что соглашение заключено "всего через несколько месяцев после того, как компания подписала отдельное соглашение о купле-продаже СПГ на объем до 2 млн т СПГ в год с Woodside Energy".

Эта сделка включала обязательства по поставкам 1 млн т СПГ в год с расположенного в США терминала Woodside по производству и отгрузке СПГ в Луизиане, который в настоящее время находится на стадии строительства.

Как отметил коммерческий директор Uniper Карстен Поппинга, соглашение с Tourmaline позволяет использовать возможности Uniper в сфере глобальной торговли энергоносителями и ее опыт на рынках СПГ на благо обеих сторон. Он также отметил, что это соглашение представляет собой важное расширение возможностей Uniper по поставкам в Северной Америке.

Uniper Woodside Канада Tourmaline Oil Карстен Поппинга Германия
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