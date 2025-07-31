Поиск

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Соглашение между Евросоюзом и США, предполагающее приобретение энергоносителей на сумму $750 млрд, включает в себя увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ), нефти, ядерного топлива, а также передовых технологий и инвестиций в течение следующих трех лет до конца 2028 года.

Как поясняет Еврокомиссия, "при ожидаемом объеме закупок около $750 млрд (около 700 млрд евро) за весь этот период соглашение будет способствовать реализации нашего плана и дорожной карты REPowerEU по полному замещению всего импорта российских энергоносителей".

В 2025 году США обеспечили 55% поставок СПГ в ЕС, также Вашингтон является крупнейшим поставщиком нефти (17% всего импорта в 2024 году) в ЕС и ключевым поставщиком ядерного топлива и топливных услуг: объем экспорта США в ЕС в 2024 году составил около 700 млн евро.

Мощность регазификационных терминалов в ЕС позволяет импортировать 250 млрд куб. м газа в год, что вдвое выше текущего импорта.

ЕК отмечает, что готова организовать сбор данных о спросе со стороны субъектов ЕС и сопоставить их с конкурентоспособными поставками СПГ из США на период с 2025 по 2050 год в рамках инициативы, организованной в 2023 году по агрегации спроса и скоординированным закупкам газа на европейском уровне.

"Хотя Комиссия содействует контактам между соответствующими покупателями и продавцами в ЕС, коммерческие решения, естественно, принимаются компаниями. В то же время США должны будут поддерживать эти закупки, обеспечивая неограниченный доступ и достаточные производственные и экспортные мощности", - говорится в заявлении.

ЕК разъяснила, откуда взялась цифра закупок энергоносителей из США в $250 млрд в год: текущие объёмы импорта американского СПГ, нефти, ядерного топлива и топливных услуг в ЕС уже составляют около $90-100 млрд в год. "Параллельно мы продолжаем диверсифицировать источники энергии и инвестируем в переход к чистой энергетике в долгосрочной перспективе", - указывает ЕК.

ЕС в 2024 году импортировал из России ископаемое топливо примерно на 22 млрд евро и ядерные материалы примерно на 0,7 млрд евро. И дополнительные поставки из США предполагаются, "в том числе в рамках отказа от российского ископаемого топлива".

Также в сумму $250 млрд включены "ключевые инвестиции США в энергетические технологии, услуги и экспорт в ЕС, особенно в ядерном секторе для обычных и малых модульных реакторов (ММР), где у нас уже есть четкие признаки участия американских компаний".

"Несмотря на то, что были разработаны надежные прогнозы, окончательные объемы и распределение между нефтью, СПГ и ядерным топливом, а также топливными услугами будут зависеть от различных факторов, включая цены на сырьевые товары, обменные курсы и решения о реализации проектов. Они будут определяться коммерческими сделками", - подчеркивает ведомство.

ЕС по-прежнему полностью привержен достижению климатической нейтральности к 2050 году - основной цели Европейского зелёного соглашения. Европейская комиссия только что предложила обновлённый Закон о климате с амбициозной целью сокращения выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году.

ЕК привела данные, согласно которым в 2025 году до июня импортировала 66,1 млрд кубометров в виде СПГ, 56% пришлось на США (37 млрд куб. м), 15% на Россию (10 млрд куб. м), 9% обеспечил Катар (5,9 млрд куб. м), 6% Нигерия (3,8 млрд куб. м), 5% Алжир (3,4 млрд куб. м), Ангола 3% (1,7 млрд куб. м), Норвегия 2% (1,4 млрд куб. м).

Ранее СМИ и аналитики усомнились в реализуемости сделки по закупке Евросоюзом энергоносителей у США на сумму $750 млрд. Кроме разности оценок в цифрах торговли, эксперты указывали, что претворению планов в жизнь препятствуют также технические трудности: европейские нефтеперерабатывающие заводы не способны справиться с таким объемом ресурсов.

В воскресенье глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп объявили о заключении соглашения по ставке пошлины в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС. В то же время этим соглашением предусмотрены как "нулевые пошлины" на ряд товаров, так и закупка энергоносителей из Штатов на сумму $750 млрд и вооружений на сумму $600 млрд.

ЕК ЕС США Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп призвал ХАМАС капитулировать

Верховная рада Украины вернула независимость антикоррупционным ведомствам

60 человек погибли на севере Китая из-за проливных дождей

60 человек погибли на севере Китая из-за проливных дождей

США повысят пошлины на продукцию ЕС, если он не выполнит обязательства по закупкам энергоносителей

США повысят пошлины на продукцию ЕС, если он не выполнит обязательства по закупкам энергоносителей

Премьер-министр Литвы Палуцкас подал в отставку

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%

BMW снизила квартальную чистую прибыль на 32%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6853 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });