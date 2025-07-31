Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Соглашение между Евросоюзом и США, предполагающее приобретение энергоносителей на сумму $750 млрд, включает в себя увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ), нефти, ядерного топлива, а также передовых технологий и инвестиций в течение следующих трех лет до конца 2028 года.

Как поясняет Еврокомиссия, "при ожидаемом объеме закупок около $750 млрд (около 700 млрд евро) за весь этот период соглашение будет способствовать реализации нашего плана и дорожной карты REPowerEU по полному замещению всего импорта российских энергоносителей".

В 2025 году США обеспечили 55% поставок СПГ в ЕС, также Вашингтон является крупнейшим поставщиком нефти (17% всего импорта в 2024 году) в ЕС и ключевым поставщиком ядерного топлива и топливных услуг: объем экспорта США в ЕС в 2024 году составил около 700 млн евро.

Мощность регазификационных терминалов в ЕС позволяет импортировать 250 млрд куб. м газа в год, что вдвое выше текущего импорта.

ЕК отмечает, что готова организовать сбор данных о спросе со стороны субъектов ЕС и сопоставить их с конкурентоспособными поставками СПГ из США на период с 2025 по 2050 год в рамках инициативы, организованной в 2023 году по агрегации спроса и скоординированным закупкам газа на европейском уровне.

"Хотя Комиссия содействует контактам между соответствующими покупателями и продавцами в ЕС, коммерческие решения, естественно, принимаются компаниями. В то же время США должны будут поддерживать эти закупки, обеспечивая неограниченный доступ и достаточные производственные и экспортные мощности", - говорится в заявлении.

ЕК разъяснила, откуда взялась цифра закупок энергоносителей из США в $250 млрд в год: текущие объёмы импорта американского СПГ, нефти, ядерного топлива и топливных услуг в ЕС уже составляют около $90-100 млрд в год. "Параллельно мы продолжаем диверсифицировать источники энергии и инвестируем в переход к чистой энергетике в долгосрочной перспективе", - указывает ЕК.

ЕС в 2024 году импортировал из России ископаемое топливо примерно на 22 млрд евро и ядерные материалы примерно на 0,7 млрд евро. И дополнительные поставки из США предполагаются, "в том числе в рамках отказа от российского ископаемого топлива".

Также в сумму $250 млрд включены "ключевые инвестиции США в энергетические технологии, услуги и экспорт в ЕС, особенно в ядерном секторе для обычных и малых модульных реакторов (ММР), где у нас уже есть четкие признаки участия американских компаний".

"Несмотря на то, что были разработаны надежные прогнозы, окончательные объемы и распределение между нефтью, СПГ и ядерным топливом, а также топливными услугами будут зависеть от различных факторов, включая цены на сырьевые товары, обменные курсы и решения о реализации проектов. Они будут определяться коммерческими сделками", - подчеркивает ведомство.

ЕС по-прежнему полностью привержен достижению климатической нейтральности к 2050 году - основной цели Европейского зелёного соглашения. Европейская комиссия только что предложила обновлённый Закон о климате с амбициозной целью сокращения выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году.

ЕК привела данные, согласно которым в 2025 году до июня импортировала 66,1 млрд кубометров в виде СПГ, 56% пришлось на США (37 млрд куб. м), 15% на Россию (10 млрд куб. м), 9% обеспечил Катар (5,9 млрд куб. м), 6% Нигерия (3,8 млрд куб. м), 5% Алжир (3,4 млрд куб. м), Ангола 3% (1,7 млрд куб. м), Норвегия 2% (1,4 млрд куб. м).

Ранее СМИ и аналитики усомнились в реализуемости сделки по закупке Евросоюзом энергоносителей у США на сумму $750 млрд. Кроме разности оценок в цифрах торговли, эксперты указывали, что претворению планов в жизнь препятствуют также технические трудности: европейские нефтеперерабатывающие заводы не способны справиться с таким объемом ресурсов.

В воскресенье глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп объявили о заключении соглашения по ставке пошлины в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС. В то же время этим соглашением предусмотрены как "нулевые пошлины" на ряд товаров, так и закупка энергоносителей из Штатов на сумму $750 млрд и вооружений на сумму $600 млрд.