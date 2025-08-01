Чистая прибыль АЛРОСА в I полугодии выросла на 12% при падении выручки

Компания могла получить более 30 млрд рублей от продажи "Катоки"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по РСБУ за I полугодие 2025 года выросла на 12%, до 39 млрд рублей, сообщила компания в пятницу.

Выручка при этом упала на 12% г/г, до 116 млрд рублей, прибыль от продаж - на 52%, до 19,21 млрд рублей.

Положительная динамика финансового результата на фоне падения выручки и прибыли от продаж вызвана получением прочих доходов в размере 53,1 млрд рублей (против 3,97 млрд рублей годом ранее). По итогам первого квартала 2025 года прочие доходы составляли 12,93 млрд рублей.

"Значительная часть показателя прочих доходов может представлять собой доходы от продажи доли в "Катока" (ангольская компания - ИФ). От этой сделки "АЛРОСА" могла получить более 30 млрд рублей", - считает Ахмед Алиев из "Т-Инвестиций".

Из отчета следует, что 26 мая 2025 года "АЛРОСА" завершила сделку по прекращению участия в ангольских предприятиях. Сумма сделки не уточняется.

"В декабре 2024 года компания приняла решение о прекращении участия в ангольских предприятиях путем продажи доли, составляющей 41% уставного капитала зависимой компании, а также в уставном капитале дочернего предприятия путем продажи акций, составляющих 55% уставного капитала", - уточняется в отчете.

В июне, согласно данным "Катоки", владельцем ее 41%, ранее принадлежавших "АЛРОСА", стала Taadeen, структура суверенного фонда Омана. Оставшиеся 59% у ангольской госкомпании Endiama. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев характеризовал сделку как выгодную для "АЛРОСА". "Мы не прогадали", - заявил замминистра.

Вместе с долей в ГРО "Катока" (Sociedade Mineira de Catoca) "АЛРОСА" рассталась также с участием в проекте Luele (ранее - Luaxe), говорил Моисеев, уточнив, что участие российской компании в проекте было опосредованным, прямой доли в Luele, по его словам, у "АЛРОСА" не было.

Luele считается единственным крупным алмазным месторождением, открытым за последние 20 лет. Добыча началась в 2023 году, годовой объем добычи составляет около 4 млн карат с потенциалом увеличения до 8 млн карат. Ожидается, что до 2083 год на этом месторождении будет получено 628 млн карат. Крупнейшие акционеры Luele - "Катока" (50,5%) и ангольская государственная Endiama (25%).

По крайней мере по данным на 2017 год, согласно сообщению "АЛРОСА", доля 50,5% в Luele (на тот момент - Luaxe) принадлежала не "Катоке", а СП "Катока" с "АЛРОСА". Таким образом, российская компания могла владеть около 16,5% в Luaxe. Кроме того, 8% "АЛРОСА" собиралась приобрести напрямую.

Политика властей Анголы резко изменилась в 2022 году, когда, столкнувшись с трудностями в реализации сырья "Катоки" из-за российского участия в этой компании, они начали переговоры о продаже доли "АЛРОСА".