"АЛРОСА" ждет добычу в 2025 году в 29,7 млн карат и сохранения прибыльности

В 2026 году компания добыла 33 млн карат

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый объем добычи "АЛРОСА" в 2025 году составляет 29,7 млн карат, компания полностью выполнит план на этот год, заявил глава Якутии Айсен Николаев на совещании о результатах финансово-хозяйственной деятельности "АЛРОСА" в 2025 году и планах на предстоящий год. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Годом ранее "АЛРОСА" выпустила 33 млн карат, таким образом, производство в текущем году упадет на 10%. План по добыче на этот год составлял 29 млн карат.

В условиях кризиса и санкционного давления "АЛРОСА" остается прибыльной, что сегодня является исключением для глобальной алмазодобычи, заявил глава компании Павел Маринычев.

В 2025 году геологоразведочный комплекс "АЛРОСА" добился увеличения запасов на ряде месторождений, уточнены ресурсы в черте Мирного, обеспечен прирост на россыпях и перспективных площадях. Это позволит обеспечить стабильную работу компании на горизонте 25-30 лет, говорится в сообщении.

Важнейшей стратегической задачей "АЛРОСА" остается продление жизни базовых месторождений и развитие подземной добычи. Инвестиции в рудник "Удачный" позволят вести добычу до 2055 года. В работе находятся проекты подземного рудника "Мир-Глубокий" и на месторождении трубки "Юбилейная", говорится в пресс-релизе.

Компания успешно продолжает развитие направления по добыче золота. В фокусе - подготовка инфраструктуры и проектных решений по проекту "Дегдекан" в Магаданской области с выходом на проектную мощность 3,3 тонны золота в год к 2030 году, а также дальнейшее расширение геологоразведки в Якутии и ряде регионов России. В 2025 году компания начала добычу россыпного золота как основного вида полезного ископаемого на Анабарском щите.

