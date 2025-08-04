Несколько руководителей ФРС посчитали рынок труда США устойчивым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Июльский отчет о занятости в США встревожил финансовые рынки, однако некоторые члены совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) настаивают, что американский рынок труда остается устойчивым и опубликованная статистика скорее является сигналом его постепенного охлаждения, а не резкого ухудшения.

"То, что мы наблюдаем в течение последнего года, я охарактеризовал бы как мягкое, постепенное охлаждение рынка труда, которое, тем не менее, оставляет его в устойчивом положении", - заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью The Wall Street Journal.

Он отметил, однако, что к сентябрьскому заседанию "будет открыт" к снижению базовой процентной ставки.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 73 тыс., сообщило в пятницу Минтруда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 110 тыс., по данным Trading Economics. Данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения: в июне и мае количество рабочих мест выросло всего на 14 тыс. и на 19 тыс., а не на 147 тыс. и 144 тыс. соответственно, как было объявлено ранее.

Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом в сентябре резко увеличились после публикации июльских статданных по рынку труда. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 80% вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Необычно резкий пересмотр данных по занятости за май и июнь "стал главной новостью в опубликованном отчете", сказал Уильямс.

"Это важная информация для понимания направления, в котором движутся предложение и спрос на рабочую силу, а также для оценки замедления динамики рынка труда", - отметил он.

По словам Уильямса, широкий спектр показателей, включая число открытых вакансий и первичных заявок на пособие по безработице, показывают, что рынок труда находится в том же состоянии равновесия, что и год назад, - с медленным наймом и медленными увольнениями. "На мой взгляд, рынок труда остается устойчивым", - сказал он.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак разделяет мнение Уильямса. В интервью Bloomberg TV в пятницу она заявила, что рынок труда США "выглядит здоровым и сбалансированным", отметив "разочаровывающие сигналы, за которыми следует внимательно следить". Хаммак добавила, что замедление роста занятости объяснимо с учетом снижения уровня иммиграции.

Между тем, президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик выразил несколько более серьезную обеспокоенность.

"Опубликованные данные и пересмотр показателей указывают на то, что ослабление экономики США и рынка труда является более масштабным", - сказал он в интервью CNBC.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил CNN, что не особо удивлен ослаблению рынка труда.

"Статистика оказалась хуже, чем я ожидал, но, когда повышаются пошлины, ожидается рост цен и замедление экономической активности, и мы наблюдаем эти два эффекта", - сказал Кашкари, добавив, что считает "плавным" ослабление рынка труда.