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СД "Яндекса" рекомендовал дивиденды по итогам I полугодия в 80 руб./акция

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Яндекс" рекомендовал дивиденды по итогам I полугодия 2025 года в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 9 сентября. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 29 сентября.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года - после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды - по итогам I полугодия - акционеры утвердили в сентябре в 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

В апреле 2025 года акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, общая сумма выплат - 30,11 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Яндекса", выплаты базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в I полугодии снизилась на 2%, до 43,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 5,4 млрд рублей против убытка в I полугодии 2024 года.

Яндекс
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