Хуснуллин заявил о низкой обеспеченности россиян жильем

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Обеспеченность жильем россиян составляет примерно 30 кв. м на человека, это меньше, чем в самых отсталых странах Восточной Европы, при этом в 800 городах последние пять лет не строилось ни одного многоквартирного дома, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас обеспеченность жильем, при всех наших героических усилиях и рекордных объемах ввода, всего около 30 кв. м на человека. Для понимания: в Восточной Европе 35 кв. м - и это в самых отсталых странах. В прогрессивных странах, которые давно стройкой занимаются, 45-50 кв. м на человека, в Америке - свыше 60 кв. м, в Китае - 41 кв. м", - сообщил вице-премьер в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Ведомости".

По его словам, по выдаче ипотеки видно, что "в последнее время люди в основном улучшают свои жилищные условия: однушку меняют на двушку, двушку - на трешку", а это "важнейший для демографии вопрос", так как "молодая семья, если ей жить негде, детей рожать не будет".

Хуснуллин уточнил, что "на сегодняшний день у нас просрочка по ипотеке составляет всего 0,7% - это один из самых надежных финансовых инструментов".

"По автокредитам просрочка более 6%, по потребительским кредитам, по-моему, 10-20%. Тем более при первоначальном взносе 20% на ипотеку какие у нас риски? Поэтому, на мой взгляд, излишне ее ограничивать не надо. Надо, наоборот, поддерживать, новые механизмы включать. Человеку сложно сегодня купить квартиру при такой стоимости за свои деньги без ипотеки", - отметил вице-премьер.

Он также констатировал, что "в 800 городах последние пять лет не строилось ни одного многоквартирного дома, а где-то - последние десять лет".

"В этих городах живут люди, есть молодые семьи. Там цена недвижимости ниже. Поэтому обсуждалась идея давать льготную ипотеку на вторичное жилье в таких городах. Но есть другой риск. Там многие дома построены более 50 лет назад. К моменту окончания ипотеки этот дом станет аварийным. Поэтому мы приняли решение - его, кстати, президент поддержал - включить в льготную программу дома не старше 20 лет. И только в случае, если там точно нет никакой перспективы дополнительного строительства жилья", - сказал Хуснуллин.

"Сейчас смотрим, как этот механизм работает. Но в любом случае это не массовая история и глобального прироста по ипотеке она не даст", - резюмировал вице-премьер РФ в беседе с изданием.

