ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (National Oil Corp, NOC), предполагающий исследование четырех морских блоков вблизи северо-западного побережья и бассейна Сирт.

"В настоящем меморандуме о взаимопонимании предусматривается проведение геолого-геофизического исследования с целью выявления углеводородных ресурсов на этих блоках. Также это открывает путь к сотрудничеству и возобновлению партнерства между NOC и ExxonMobil, которая стремится возобновить свою деятельность в Ливии после десятилетнего перерыва", - сообщает NOC.

ExxonMobil в 2013 году сообщила о принятии решения сократить свой персонал и операции в Ливии, поскольку растущая нестабильность "не оправдывала значительного присутствия".

Ливийская компания напоминает, что ExxonMobil в числе компаний, проявивших интерес к участию в тендере на геологоразведку (ГРР) нефтегазовых ресурсов в Ливии (первом после военного конфликта 2011 года - ИФ). Как сообщалось, среди лотов - 22 морских и наземных блока, за них соревнуются 37 компаний. Контракты с победителями должны быть подписаны до конца года. Глава National Oil Corp Масуд Селиман ранее отмечал, что победители тендера будут нести расходы на сейсмические исследования и другие этапы разведки, но смогут возместить их в случае обнаружения коммерческих объемов углеводородов.

Власти страны планируют увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году, превзойдя пик в 1,75 млн б/с, достигнутый во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. Сейчас Ливия добывает около 1,3 млн б/с, в 2024 году показатель был на уровне 1,1 млн б/с, по данным ОПЕК.