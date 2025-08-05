Поиск

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (National Oil Corp, NOC), предполагающий исследование четырех морских блоков вблизи северо-западного побережья и бассейна Сирт.

"В настоящем меморандуме о взаимопонимании предусматривается проведение геолого-геофизического исследования с целью выявления углеводородных ресурсов на этих блоках. Также это открывает путь к сотрудничеству и возобновлению партнерства между NOC и ExxonMobil, которая стремится возобновить свою деятельность в Ливии после десятилетнего перерыва", - сообщает NOC.

ExxonMobil в 2013 году сообщила о принятии решения сократить свой персонал и операции в Ливии, поскольку растущая нестабильность "не оправдывала значительного присутствия".

Ливийская компания напоминает, что ExxonMobil в числе компаний, проявивших интерес к участию в тендере на геологоразведку (ГРР) нефтегазовых ресурсов в Ливии (первом после военного конфликта 2011 года - ИФ). Как сообщалось, среди лотов - 22 морских и наземных блока, за них соревнуются 37 компаний. Контракты с победителями должны быть подписаны до конца года. Глава National Oil Corp Масуд Селиман ранее отмечал, что победители тендера будут нести расходы на сейсмические исследования и другие этапы разведки, но смогут возместить их в случае обнаружения коммерческих объемов углеводородов.

Власти страны планируют увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году, превзойдя пик в 1,75 млн б/с, достигнутый во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. Сейчас Ливия добывает около 1,3 млн б/с, в 2024 году показатель был на уровне 1,1 млн б/с, по данным ОПЕК.

ExxonMobil Ливия NOC ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6882 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });