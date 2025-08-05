Segezha намерена утроить выпуск белой мешочной бумаги, в будущем рассчитывает на 20% мирового рынка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group проводит модернизацию Сегежского ЦБК с тем, чтобы с 2026 года утроить выпуск белой мешочной бумаги - до 150 тысяч тонн с 50 тысяч тонн в год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Проект был одобрен основным акционером холдинга - АФК "Система".

"В 2025 году запланирован значительный рост производства белой бумаги. Предполагается, что с сентября по декабрь объем составит не менее 40 тысяч тонн, а в перспективе планируем выйти на 150 тысяч тонн в год, так как спрос на этот вид продукции стабильно увеличивается", - прокомментировал вице-президент Segezha, руководитель дивизиона "Бумага и упаковка" Максим Писарев.

Поставки планируются как внутри группы, так и сторонним заказчикам.

"Планируется увеличение экспортных продаж в адрес клиентов из Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, а также Китая и Турции. В перспективе компания намерена занять 20% мирового рынка", - сообщили в пресс-службе Segezha.

Бумагоделательная машина БДМ-11 была установлена на Сегежском ЦБК в ноябре 2017 года и позволяет оперативно переходить с выпуска коричневой бумаги на белую. Первая опытно-промышленная выработка белой мешочной микрокрепированной бумаги на БДМ-11 была проведена весной 2018 года. Для перехода к производству белой бумаги на постоянной основе на Сегежском ЦБК проводятся работы по модернизации системы подготовки воды, стабилизации работы содорегенерационного котлоагрегата (СРК), цеха каустизации и регенерации извести (ЦКРИ) и выпарных станций, а также по переналадке БДМ-11, обеспечению стабильных поставок беленой целлюлозы.

Вложения в доналадку производства оцениваются в 0,5 млрд рублей.

В Segezha отметили, что производимая на Сегежском ЦБК микрокрепированная белая бумага используется, в частности, для сокращения числа слоев в многослойных изделиях, что снижает затраты производителей на материалы.