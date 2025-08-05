Marathon Petroleum сократила квартальную чистую прибыль на 20%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская Marathon Petroleum, владелец НПЗ и оператор трубопроводов, во втором квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 20%, при этом ее скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,22 млрд, или $3,96 в расчете на акцию, по сравнению с $1,52 млрд, или $4,33 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль также составила $3,96 на акцию.

Выручка снизилась до $34,1 млрд с $38,36 млрд годом ранее.

Средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков для скорректированной прибыли составлял $3,22 на акцию, для выручки - $33,06 млрд.

За минувший квартал компания вернула акционерам около $1 млрд за счет дивидендов и выкупа акций.

С начала 2025 года капитализация Marathon увеличилась на 18,9%, до $51,6 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,1%.