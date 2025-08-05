ЕК одобрила программу на 11 млрд евро для внедрения ветроэнергетики во Франции

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что дала "зеленый свет" планам французских властей вложить 11 млрд евро из госбюджета в развитие средств морской ветроэнергетики.

"Благодаря программе в 11 млрд евро Франция сможет быстрее развернуть мощности морской ветроэнергетики в соответствии с Соглашением о чистой промышленности (Clean Industrial Deal). Это также поможет Франции снизить зависимость от импорта ископаемого топлива и увеличить долю возобновляемой энергетики", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Тереса Рибера, курирующая "зеленый переход".

В ЕК считают, что планы Парижа будут способствовать переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов и достижению целевого показателя ЕС по развитию возобновляемой энергетики, установленного Евросоюзом к 2030 году. Решение ЕК принято в рамках Программы государственной помощи по Соглашению о чистой промышленности (CISAF), утвержденной 25 июня 2025 года.

Французская программа содействия развитию морской ветроэнергетики рассчитана на 20 лет. Она направлена на поддержку строительства и эксплуатации трех плавучих морских ветроэлектростанций: одной - в Атлантическом океане у побережья Южной Бретани, и двух других - в Средиземном море. Ожидается, что мощность каждой ветряной электростанции составит около 500 МВт, а годовая выработка электроэнергии - около 2,2 ТВт-ч. Этого достаточно, чтобы покрыть годовое потребление 450 тыс. французских домохозяйств.