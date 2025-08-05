Поиск

ЕК одобрила программу на 11 млрд евро для внедрения ветроэнергетики во Франции

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что дала "зеленый свет" планам французских властей вложить 11 млрд евро из госбюджета в развитие средств морской ветроэнергетики.

"Благодаря программе в 11 млрд евро Франция сможет быстрее развернуть мощности морской ветроэнергетики в соответствии с Соглашением о чистой промышленности (Clean Industrial Deal). Это также поможет Франции снизить зависимость от импорта ископаемого топлива и увеличить долю возобновляемой энергетики", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Тереса Рибера, курирующая "зеленый переход".

В ЕК считают, что планы Парижа будут способствовать переходу к экономике с нулевым уровнем выбросов и достижению целевого показателя ЕС по развитию возобновляемой энергетики, установленного Евросоюзом к 2030 году. Решение ЕК принято в рамках Программы государственной помощи по Соглашению о чистой промышленности (CISAF), утвержденной 25 июня 2025 года.

Французская программа содействия развитию морской ветроэнергетики рассчитана на 20 лет. Она направлена на поддержку строительства и эксплуатации трех плавучих морских ветроэлектростанций: одной - в Атлантическом океане у побережья Южной Бретани, и двух других - в Средиземном море. Ожидается, что мощность каждой ветряной электростанции составит около 500 МВт, а годовая выработка электроэнергии - около 2,2 ТВт-ч. Этого достаточно, чтобы покрыть годовое потребление 450 тыс. французских домохозяйств.

Евросоюз Франция Еврокомиссия Тереса Рибера
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });