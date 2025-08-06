Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Уровень запасов в подземных хранилищах Европы достиг 70%, по данным платформы Gas Infrastructure Europe. В процессе закачки поддерживаются высокие темпы, которые способны обеспечить досрочное достижение директивных уровней запасов к будущей зиме.

По итогам газовых суток 4 июля (на утро вторника) средний уровень запасов в регионе достиг 69,96%. Это на 7,8 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Регион поддерживает темп закачки выше 300 млн куб. м в сутки (377 млн куб. м в среднем за последнюю неделю), что способно обеспечить достижение целевого уровня в 90-процентного уровня заполнения ПХГ к 1 ноября, как того требует регулирование Евросоюза. Более того, чтобы достигнуть 90% к ноябрю достаточно закачивать по 255 млн куб. м в день.

ЕС готовится к будущей зиме в условиях растущей конкуренции на рынке СПГ, сниженного ресурса возобновляемой энергетики и целенаправленно ограниченного доступа к газу "Газпрома". В минувший отопительный период Европа была вынуждена активно расходовать запасы из хранилищ, зима была самой холодной за последние четыре сезона. Уровень запасов на конец сезона отбора опускался ниже 34%.

Кампания по закачке газа в ПХГ сейчас практически полностью обеспечивается за счет импорта СПГ. С начала месяца с приемных терминалов поступает в газотранспортную сеть региона в среднем около 300 млн куб. м в сутки.

Если в мае текущие темпы закачки уступали среднему показателю за последние пять лет, то в июне и июле они заметно превосходят пятилетнюю норму.

В июле 2025 года Европа использовала 11,3 млрд куб. м газа, импортированного через СПГ (это 8,7 млн тонн в сжиженном виде), что на 37% больше, чем годом ранее. Терминалы работали со средней загрузкой 47%.

В июле 2025 года газ на главном европейском хабе TTF (контракт "на день вперед") торговался в среднем на уровне $401 за тысячу куб. м, что на 11% больше, чем в том же месяце 2024 года.

Азиатский рынок с мая обеспечивает все более заметную премию к европейским ценам. Региональный спотовый индекс в июле JKM превосходил котировки TTF уже более чем на 10%.