Uniper закрывает одно из своих газохранилищ объемом 1 млрд куб. м

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Германская компания Uniper запросила разрешение на закрытие подземного газохранилища Брейтбрунн (Breitbrunn), не сумев выполнить в этом сезоне закачки обязательства по его наполнению.

Это ПХГ около границы с Австрией в пористом коллекторе на базе истощенного газового месторождения введено в эксплуатацию в 1996 году. Мощность - 1,1 млрд куб. м активного газа, максимальная суточная производительность - 14 млн кубометров. На данный момент оно заполнено чуть более чем наполовину (57%) при общем уровне запасов в ПХГ Европы 82,5%.

Общая мощность газовых хранилищ Германии составляет 24 млрд куб. м, хранилищ Uniper - 6 млрд куб. м.

В случае одобрения Федеральным сетевым агентством ПХГ будет выведено из эксплуатации c 31 марта 2027 года, сообщает Uniper. Заявка также включает требуемые законом доказательства того, что вывод из эксплуатации ПХГ не окажет какого-либо негативного влияния на безопасность поставок в ФРГ или ЕС.

По мнению Uniper, структурные изменения на рынке и нормативные требования создали многочисленные неопределенности и повлияли на экономику формирования запасов газа, отмечает агентство Bloomberg. Резервы в ПХГ формируются летом, когда цены обычно ниже. Но введенное в 2022 году регулирование ЕС изменило привычный уклад и породили мнения, что правительства могут заплатить за газ любую цену, чтобы обеспечить безопасность поставок. В результате сокращения разницы в ценах на газ в летний и зимний периоды стало сложнее покрывать расходы операторов хранилищ.

В случае закрытия ПХГ оно, вероятно, будет заводнено. А это затруднит его использование в дальнейшем, например, для хранения водорода, отмечает Bloomberg.

