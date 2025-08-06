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Honda сократила квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в первом финансовом квартале сократил чистую прибыль почти вдвое, но улучшил годовой прогноз.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 196,67 млрд иен ($1,3 млрд) против 394,66 млрд иен годом ранее.

Операционная прибыль также упала на 50% - до 244,17 млрд иен. Выручка снизилась на 1,2% и составила 5,34 трлн иен.

Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 311,7 млрд иен при выручке в 5,25 трлн иен, показал опрос LSEG.

Автопроизводитель улучшил прогноз операционной прибыли на текущий фингод, который завершится в марте 2026 года, до 700 млрд иен с ожидавшихся ранее 500 млрд иен. Оценка чистой прибыли была улучшена до 420 млрд иен с 250 млрд иен, выручки - до 21,1 трлн иен с 20,3 трлн иен. В своих расчетах компания исходит из среднего курса 140 иен/$1 по сравнению со 153 иенами в прошлом фингоду.

За последние три месяца капитализация Honda увеличилась почти на 8% (до 7,5 трлн иен), тогда как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил около 11%.

Honda Япония
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