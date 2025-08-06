TotalEnergies продает два блока с нетрадиционными запасами в Аргентине местной YPF

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies подписала соглашение с аргентинской YPF (правительству Аргентины принадлежит контрольный пакет) о продаже своей 45%-й доли в двух нетрадиционных нефтегазовых блоках в Аргентине, Ринкон-ла-Сениса и Ла-Эскалонада, за $500 млн по оценке около $10 тысяч за акр, сообщила французская компания.

Эти концессии (51 тысяча акров), расположенные в районе Вака-Муэрта в бассейне реки Неукен, в настоящее время находятся на этапе пилотной разработки.

Партнерами TotalEnergies по этим концессиям являются Gas y Petroleo de Neuquen (10%) и O&G Developments LTD SA (45%), принадлежащие Shell.

В то же время, TotalEnergies сохраняет приверженность Аргентине, где она ведет разработку большой площади с нетрадиционным запасами в 183 тысяч акров месторождения Vaca Muerta.

В настоящее время компания добывает газ и конденсат на эксплуатируемых блоках Aguada Pichana Este и San Roque, с общей добычей около 50 тысяч бнэ/с в доле TotalEnergies в 2024 году.

Аргентинский бассейн Vaca Muerta считается одной из крупнейших провинций нетрадиционных углеводородов за пределами Северной Америки. Ранее Министерство энергетики США оценивало его технически извлекаемые запасы нефти в 27 млрд баррелей, газа - 802 трлн кубических футов.