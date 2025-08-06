Рубль почти не изменился в среду, проигнорировав введение США доппошлин против Индии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань практически не изменился по итогам торгов на Московской бирже в среду; рубль продемонстрировал стабильность в основных валютных парах, проигнорировав введение Соединенными Штатами 25%-х дополнительных пошлин для товаров из Индии из-за закупок ею нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,094 руб., что всего на 0,3 коп. (или на 0,03%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 августа на 14,24 копейки, до 80,1914 руб./$1, и поднял курс евро на 49,78 копейки, до 93,0072 руб./EUR1.

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против РФ, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. "Посмотрим, что произойдет в довольно недалеком будущем", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов ввести меры против России. "Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - добавил президент США.

При этом он не стал называть размер пошлин, которые может ввести. "Я никогда не называл эту цифру, но что-что в таком ключе мы можем сделать", - ответил он на вопрос о том, могут ли пошлины составить 100%. Ранее, как сообщалось, Трамп озвучивал именно подобную цифру. Трамп в очередной раз заявил, что происходящее на Украине - "это война Байдена". "Моя задача - вывести нас из этой войны", - добавил он.

В Кремле в среду днем завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства. Беседа продолжалась около трех часов. Уиткофф прилетел в Москву рано утром 6 августа, его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года, в последний раз он приезжал в Москву 25 апреля и также был принят президентом РФ.

Дополнительные пошлины США против Индии

Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения, говорится в указе президента, опубликованном Белым домом. "Таким образом, товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами в 25%", - отмечается в документе. "Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил Трамп в указе. Адвалорные пошлины взимают в виде известного процента с цены товара, а не за единицу груза.

Вместе с тем в указе уточняется, что он затрагивает не только нефть российского происхождения, но и нефтепродукты. "Под термином "нефть Российской Федерации" подразумевается неочищенная нефть и нефтепродукты, добытые, переработанные и экспортированные из РФ, независимо от национальной принадлежности компании, участвовавшей в производстве или продаже нефти или нефтепродуктов", - поясняется в документе. Также уточняется термин "опосредованный импорт", который, по версии США, подразумевает приобретение нефти РФ через посредников или третьи страны, причем происхождение нефти можно точно отследить до России, если к таким выводам придет глава Минторга, консультировавшейся с госсекретарем и главой Минфина.

Индия считает действия США по введению пошлин в связи с импортом Дели российской нефти необоснованными и неразумными, намерена предпринимать все необходимые действия для защиты своих интересов, заявили в среду в МИД страны. "Мы вновь заявляем, что эти меры являются несправедливыми, необоснованными и неразумными", - говорится в заявлении МИД. В документе подчеркивается, что "Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов".

США не станут ограничиваться только Индией, намерены отслеживать импорт российской нефти другими государствами и не исключают применения ответных мер против этих стран, говорится в указе Трампа. "Министр торговли, если сочтет это необходимым, должен в координации с госсекретарем, министром финансов и другими высокопоставленными лицами определить, импортирует ли какая-либо другая страна нефть из РФ прямо или косвенно", - отмечается в документе, текст которого распространил Белый дом в среду.

Согласно указу, в случае выявления такого импорта в ту или иную страну, высокопоставленные чиновники США в сфере безопасности, внешней политики, финансов и торговли должны сказать Трампу, следует ли ему и в какой степени, предпринять действия в отношении страны-импортера, "включая возможность введения дополнительной адвалорной пошлины в размере 25 % на поставки товаров из этой страны".

Цены на нефть

Мировые цены на нефть, демонстрировавшие умеренный рост в течение большей части торгов в среду, вечером развернулись вниз. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $67,37 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене на 0,5%, до $64,83 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Комментарии аналитиков

"Участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании подробностей состоявшихся сегодня переговоров президента РФ Путина и спецпосланника США Уиткоффа, а также официальной реакции на них со стороны Кремля и Белого дома. Некоторое давление на нацвалюту оказывает объявленное накануне небольшое снижение продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. В частности, с 7 августа Банк России будет продавать валюту в объеме 9,24 млрд рублей в день против 9,76 млрд рублей в день в июле", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Колебания рубля в последние дни совершаются в узком диапазоне, в частности, для пары CNY/RUB он находится в границах 11,03-11,16 рубля. Эта консолидационная динамика свидетельствует о сохранении равновесия между спросом и предложением валюты на российском валютном рынке. Пока не наблюдается признаков его устойчивого нарушения, поэтому данная консолидация может продолжаться на краткосрочном горизонте. Сегодня завершилась встреча президента РФ Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом, которая продолжалась около трех часов. Комментариев относительно ее итогов пока не появлялось. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Кремль сможет дать более подробный комментарий об этих переговорах после того, как об их результатах Уиткофф доложит Трампу", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, "в ближайшие дни валютный рынок будет ждать новостей от визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и прояснения ситуации с возможными санкциями США. Пока нет оснований для выхода курса юаня из диапазона 11,0-11,5 рубля, способного более определенно судить о возможности смены тренда в динамике рубля. Ключевым фактором, определяющим курсообразование, по-прежнему остается активность экспортеров - предложение по-прежнему более масштабируемо, несмотря на начинающуюся подготовку импортеров к осеннему оживлению спроса и некоторое снижение цен на нефть".

По мнению аналитиков компании "Цифра брокер", "геополитика остается ключевым фактором, влияющим на рыночные настроения. Сообщения о возможном введении США дополнительных санкций против российского "теневого флота" танкеров, если не будет достигнуто мирного урегулирования конфликта с Украиной к пятнице, вызывали беспокойство. Эти меры могут стать первыми санкциями США против Москвы с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В то же время Индия, столкнувшись с угрозами Трампа о повышении пошлин из-за закупок российской нефти, заявила о своей решимости защищать национальные интересы и экономическую безопасность. Индия, вероятно, продолжит импорт российской нефти, так как это сырье имеет определенное качество, которое не могут обеспечить другие поставщики".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают опускаться вслед за понижением ключевой ставки Банка России на заседании 25 июля и в ожидании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 августа упала еще на 18 базисных пунктов - до 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась в среду по отношению ко вторнику на 7 базисных пунктов - до 19,13% годовых, на срок три месяца - снизилась на 3 базисных пункта (до 20,41% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 1 базисный пункт (до 21,57% годовых).