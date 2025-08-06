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США не исключили применения мер против стран, импортирующих нефть из РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - США намерены отслеживать импорт российской нефти другими государствами и не исключают применения ответных мер против этих стран, говорится в указе американского президента Дональда Трампа.

"Министр торговли, если сочтет это необходимым, должен в координации с госсекретарем, министром финансов и другими высокопоставленными лицами определить, импортирует ли какая-либо другая страна нефть из РФ прямо или косвенно", - отмечается в документе, текст которого распространил Белый дом в среду.

Согласно указу, в случае выявления такого импорта в ту или иную страну, высокопоставленные чиновники США в сфере безопасности, внешней политики, финансов и торговли должны сказать Трампу, следует ли ему, и в какой степени, предпринять действия в отношении страны-импортера, "включая возможность введения дополнительной адвалорной пошлины в размере 25% на поставки товаров из этой страны".

Ранее в среду стало известно, что Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения.

"Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил президент в указе, опубликованном Белым домом.


США Индия Дональд Трамп
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