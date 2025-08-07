Поиск

КНР проходит летний пик потребления газа на уровне прошлогодних значений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Китай в июне 2025 года импортировал суммарно (по трубопроводам и СПГ) 13,826 млрд куб. м природного газа, что на символические 2% меньшее, чем годом ранее (14,121 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управления КНР.

Динамику импорта газа и его качественную структуру определяет прежде всего очередное плановое увеличение поставок "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири". Экспортеры из Центральной Азии по окончании зимнего пика потребления на внутренних рынках и завершения межсезонных профилактических работ также имеют все шансы на сильные стабильные поставки. По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

На фоне роста трубопроводных поставок и начавшейся их прямой конкуренции с дорогим СПГ его доля в импорте заметно сокращается. С октября 2024 года каждый месяц наблюдается падение поставок по отношению к прошлогодним показателям.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки и поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее, 18 и 20 августа.

ГТУ КНР Газпром Сила Сибири Китай
