ЦБ оценил объем хищений с банковских счетов во II квартале в 6,3 млрд рублей

Это на 7,7% меньше, чем в I квартале, но на 32,6% больше, чем годом ранее

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2025 года объем банковских операций без добровольного согласия клиентов составил 6,3 млрд рублей, что на 7,7% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (6,9 млрд рублей), а в годовом измерении показатель вырос на 32,6% (4,8 млрд рублей во II квартале 2024 года), по данным Банка России.

С 25 июля прошлого года действует закон, который уточняет определение операции без добровольного согласия клиента: под ней понимается также денежный перевод, совершенный человеком вследствие обмана или злоупотребления доверием. С этого же дня банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме с учетом законодательных изменений.

Количество операций без согласия во II квартале сократилось на 7,9% кв/кв, до 273,1 тысячи операций. В годовом исчислении показатель вырос на 6,3% (256,9 тысячи операций во II квартале 2024 года). Данные о хищениях формируются на основе обращений в банки пострадавших граждан, отмечает ЦБ.

Объем украденных средств через каналы дистанционного банковского обслуживания (например, онлайн-банкинг) во II квартале составил 2,22 млрд рублей, через Систему быстрых платежей - 2,19 млрд рублей, с банковских карт - 1,56 млрд рублей. Число случаев использования социальной инженерии снизилось на 20%, до 13,7 тыс. единиц.

Доля возвращенных клиентам средств во II квартале сократилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с прошлым кварталом и составила 5,2% от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без добровольного согласия клиентов (около 329,2 млн рублей). Доля возмещенных средств по сравнению со II кв. 2024 года снизилась на 0,9 п.п. с 6,1%.

Количество предотвращенных банками мошеннических операций во II квартале снизилось на 11,8% кв/кв, до 38,7 млн, показатель год к году вырос почти в 2,4 раза - с 16,3 млн во II квартале 2024 года. Объем сохраненных банками средств сократился на 25,7% кв/кв, до 3,4 трлн рублей. Показатель год к году увеличился в 1,5 раза - с 2,3 трлн рублей во II квартале 2024 года.

Банк России инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

