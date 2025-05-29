ЦБ разработал критерии оценки мер банков по противодействию кредитному мошенничеству

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк России разработал критерии оценки эффективности мер банков по борьбе с кредитным мошенничеством, а также установил порядок подачи банком ходатайства в ЦБ о проведении регулятором оценки соответствия этим критериям. Проект указания подготовлен в соответствии с нормами закона, вводящего "период охлаждения" по потребительским кредитам и опубликован на сайте регулятора.

Согласно документу, в своем ходатайстве кредитная организация сможет направить в Банк России одну из просьб: либо об увеличении предельных сумм кредита и о сокращении "периода охлаждения" – то есть времени с момента подписания договора и до передачи средств заёмщику, либо о возможности реализовывать мероприятия по противодействию заключению кредитных договоров без добровольного согласия клиента на основании своих собственных методик, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"По результатам рассмотрения ходатайства и анализа эффективности принимаемых кредитной организацией мер, Банк России сможет принять решение об изменении параметров "периода охлаждения", - отметили в ЦБ.

Согласно проекту, критериями эффективности является отсутствие у кредитной организации предписаний ЦБ об устранении нарушений требований реализации мер по борьбе с мошенническими переводами, а также об устранении нарушений требований по противодействию кредитному мошенничеству. У банка не должно быть множественных случаев заключения договоров потребительского кредита без добровольного согласия клиента.

Также не должно быть неисполненных предписаний регулятора об устранении нарушений требований по противодействию операциям по внесению наличных денежных средств на банковские счета с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без согласия лица, вносящего наличные денежные средства.

Еще один критерий – отсутствие у кредитной организации неисполненных предписаний ЦБ об устранении нарушений требований по противодействию выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента через банкоматы.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 12 июня.

Ожидается, что основные положения указания вступят в силу с 1 апреля 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин 14 февраля подписал закон, который вводит "период охлаждения" в потребительском кредитовании. Закон предусматривает, что банки и МФО не смогут передавать заемщику средства раньше, чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб., и раньше, чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. руб. Новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто в случае перевода средств автодилерам, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо. Исключение сделано и для кредитов на оплату товаров и услуг, если деньги переводятся напрямую продавцу (кроме покупок в интернете). Основные положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Если возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с кражей у клиента банка средств, которые он взял в кредит, а банки и микрофинансовая организация при выдаче такого кредита нарушили требования по защите клиента, то они не смогут требовать исполнения заемщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.

Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в I квартале 2025 года составил 6,9 млрд руб., что в 1,63 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,23 млрд руб.). Количество операций без согласия в первом квартале выросло незначительно, до 296,6 тыс. операций против 294,4 тыс. годом ранее, сообщал ЦБ.