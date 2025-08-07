Капвложения "Акрона" в 2025-29 гг. составят порядка $2 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Капвложения группы "Акрон" в 2025-2029 годах составят порядка $2 млрд, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Александр Попов.

Capex на этот год запланирован в объеме до $500 млн, что сопоставимо с показателем прошлого года ($503 млн).

Ожидается, что объем производства товарной продукции по группе "Акрон" в 2029 году увеличится до 11 млн тонн (в 2024 году - 8,4 млн тонн), отметил Попов.

"Приоритетными проектами 2025-2026 годов являются получение первого продукта на Талицком калийном ГОКе и несколько проектов на площадке в Великом Новгороде, среди которых реконструкция агрегата аммиака №2, завершение строительства второй очереди нитрата кальция и модернизация агрегатов карбамида №1-4, которая позволит увеличить мощности производства одного из самых востребованных продуктов до 2,5 млн тонн в год", - сказал он.