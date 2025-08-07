Поиск

Минцифры предложило ввести детские сим-карты с фильтрацией контента

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает ввести в оборот сим-карты для детей до 14 лет, в которых, по желанию родителей, будет реализована расширенная фильтрация контента, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. Эти сим-карты сразу будут иметь набор определенных безопасных ограничений", - сказал Шадаев журналистам на площадке форума "Цифровая эволюция".

Он подчеркнул, что эти сим-карты не будут обязательными для покупки, родители смогут сделать это по желанию.

"Нам кажется, родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, определенная фильтрация реализована, по которой нельзя будет подключиться к определенным сервисам. Они (детские сим-карты - ИФ) будут более защищенными с точки зрения потребления контента", - пояснил министр.

Министр добавил, что для операторов будет обязательным обеспечение возможности для их абонентов подключить такую сим-карту. "Операторы будут обязаны такую услугу предоставлять", - сказал глава Минцифры. Сейчас министерство готовит соответствующий законопроект, заключил Шадаев.

