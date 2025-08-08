Поиск

Американская Lyten купит оставшиеся активы обанкротившегося Northvolt в Европе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский стартап Lyten покупает оставшиеся европейские активы обанкротившегося шведского производителя аккумуляторов для электромобилей Northvolt.

Как сообщается в пресс-релизе Lyten, компания приобретает Northvolt Ett, Ett Expansion и Northvolt Labs (Швеция), Northvolt Drei (Германия), а также всю оставшуюся интеллектуальную собственность Northvolt.

Несколько членов действующего руководства Northvolt планируют присоединиться к Lyten.

Финансовые условия соглашения сторонами не разглашаются, отмечается в сообщении. По оценкам аналитиков, стоимость активов составляет около $5 млрд.

Два месяца назад Lyten купил польский завод Northvolt, а в прошлом году - предприятие шведской компании, расположенное в США.

Основанная в 2015 году Northvolt, среди инвесторов которой были Volkswagen, Goldman Sachs и BlackRock, осталась без ресурсов из-за ряда управленческих ошибок и неблагоприятной операционной среды. В ноябре 2024 года Northvolt инициировала процедуру банкротства в США, в марте этого года - в Швеции.

Northvolt некогда считалась надеждой Европы на конкуренцию в сфере производства аккумуляторов, в которой доминирует Китай. С момента основания в 2016 году она накопила около $10 млрд долга.

Lyten разрабатывает литий-серные аккумуляторы, которые считаются более экологичными, чем литий-ионные. Стартап поддерживается такими компаниями, как Stellantis, FedEx и Honeywell.

Lyten Northvolt
