"Газпром" планирует построить в Выборгском районе Ленобласти газопровод к двум терминалам на Балтике

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром газификация" (дочерняя структура ООО "Газпром межрегионгаз", 100%-й "дочки" ПАО "Газпром") - планирует построить в Выборгском районе Ленинградской области новый межпоселковый газопровод, говорится в уведомлении о проведении общественных обсуждений по предварительным материалам ОВОС на портале муниципального образования.

Согласно уведомлению, речь идет о нитке газопровода "Газораспределительная станция (ГРС) "Выборгская целлюлоза-2" - п. Медянка - п. Пихтовое - г. Высоцк "ЛУКОЙЛ-II" и Высоцкий зерновой терминал".

Генеральный проектировщик - ООО "Газпром проектирование", исполнитель работ по ОВОС - ООО "ИПИГАЗ".

Обсуждения продлятся с 13 августа по 11 сентября текущего года.

Терминал ООО "РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II" (Высоцк, Ленинградская область, входит в НК "ЛУКОЙЛ") служит для приема нефтепродуктов, поступающих трубопроводным, железнодорожным и морским транспортом, и их погрузки в танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн для поставки на экспорт. Производительность РПК (распределитель на прием) составляет более 12 млн тонн в год по железной дороге и более 2 млн тонн в год по введенному в эксплуатацию в конце 2015 года продуктопроводу Приморск - Высоцк, который является отводом от экспортного нефтепродуктопровода "Север".

Проект ООО "Высоцкий зерновой терминал" на территории Ленобласти реализует ООО "Технотранс". Согласно информации на сайте терминала, завершить I очередь его строительства планировалось в 2023 году. Проектная пропускная способность зернового терминала - 4 млн тонн в год (в том числе экспорт - 3,5 млн тонн в год, импорт - 0,5 млн тонн в год). Объем инвестиций в проект - более 7 млрд руб. На II этапе предполагается строительство маслоэкстракционного завода по переработке масличных культур. Согласно последним новостям о терминала на сайте "Технотранса", в апреле 2025 года в его акватории начались работы по дноуглублению.

Оператор вагонов "Технотранс", как сообщает компания на своем сайте, основан в 2006 году и является "одним из крупнейших собственников вагонов-зерновозов в России". Компания осуществляет перевозки зерновых и масленичных грузов во всех видах грузового сообщения (внутреннего и международного).