ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Временный переход некоторых предприятий, в том числе автомобильной промышленности, на четырехдневные рабочие недели отражает снижение перегрева в экономике, системных рисков не несет, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Введение четырехдневной рабочей недели связано с временным снижением спроса на продукцию отдельных компаний, в том числе в автомобилестроении, после завышенного спроса в предыдущие два года. Это является отражением снижения перегрева в экономике. Системных рисков не видим, такое явление временное, ранее также были эпизоды краткосрочного ввода некоторыми предприятиями четырехдневного рабочего режима, после чего они возвращались к стандартному графику", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в чате телеграм-канала ЦБ.

Он отметил, что Банк России при принятии решений по денежно-кредитной политике среди прочего анализирует загрузку производственных мощностей предприятий. Загрузка в обрабатывающей промышленности в целом по последней статистике находится на нормальном уровне, добавил он.

