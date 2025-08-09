Поиск

S&P подтвердило рейтинг Грузии "ВВ/B" со "стабильным" прогнозом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги правительства Грузии на уровне "BB/B" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.

Ранее S&P подтверждало рейтинги Грузии на данном уровне в феврале этого года и августе прошлого года.

"Стабильный прогноз отражает прочные экономические и фискальные показатели Грузии. Кроме того, умеренный уровень государственного долга страны, режим преимущественно плавающего обменного курса и своевременный доступ к льготному финансированию со стороны международных финансовых организаций также поддерживают рейтинг", - говорится в сообщении.

"Экономика продолжала расти годовыми темпами в 8,3% в течение первых шести месяцев 2025 года, в основном за счёт внутреннего потребления. Отраслевые показатели были обширными, включая туризм, транспорт, информационно-коммуникационные технологии и строительство, что отражало устойчивый спрос на услуги", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе сообщается, что с учетом более высоких, чем ожидалось ранее, темпов роста экономики Грузии, прогноз по росту ВВП страны в этом году повышен до 7,1% с 5,7% (оценка февраля этого года). Оценка роста грузинской экономики в 2026 году улучшена до 5,2% с 5%, прогноз по росту ВВП страны в 2027 году подтвержден на уровне 4,7%.

По оценке агентства, инфляция в Грузии в этом году составит 3,7% (предыдущая оценка - 2,7%). В связи с этим S&P ожидает, что Нацбанк страны продолжит реализацию осторожной денежно-кредитной политики и сохранит ставку рефинансирования на текущем уровне 8% до конца этого года.

Агентство также отметило рост валютных резервов Грузии. "Чистые покупки стали движущей силой роста валютных резервов Национального банка Грузии в последние месяцы, чему способствовали солидные доходы от туризма и непрерывные финансовые потоки", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что S&P в течение следующих 12 месяцев может пересмотреть рейтинг в сторону повышения, если снизится политическая неопределенность в стране, а экономический рост превысит прогноз.

