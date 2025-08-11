Поиск

Борский и Клинский стеклозаводы сменили собственника

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Управляющая компания" (Санкт-Петербург) стало 100%-м владельцем АО "Борский стекольный завод" и ООО "Клинский стекольный завод", которые в прошлом году перешли от AGC к президенту холдинга "Адамант" Игорю Лейтису.

Данные о новом владельце Борского стеклозавода внесены в ЕГРЮЛ 8 августа, Клинского стеклозавода - 8 июля.

"Интерфакс" направил запрос в "Адамант" за комментарием.

Как сообщалось в начале апреля 2025 года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства АО "Управляющая компания" о приобретении 100% голосующих акций АО "Борский стекольный завод" и 100% уставного капитала ООО "Клинский стекольный завод".

Производитель стекла AGC продал российский бизнес Лейтису в феврале 2024 года. Сумма сделки не раскрывалась. Тогда пресс-служба AGC Glass Russia сообщала, что предприятия предполагается объединить под единой группой зонтичного бренда.

AGC Group является мировым лидером в производстве стекла для архитектурно-строительного и автомобильного применения.

В России AGC работала с 1997 года. В тот год в состав AGC вошел Борский стекольный завод, который был полностью переоснащен. Мощность предприятия - более 1,2 тыс. тонн листового стекла в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. С 1998 года AGC организовывал центры дистрибьюции своей продукции в центральной и южной частях России (Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород). В 2003 году открыто производство в Клину. Промышленный комплекс способен выпускать 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки.

АО "Управляющая компания" зарегистрировано в ноябре 2024 года с уставным капиталом 1 млн рублей, профиль - деятельность холдинговых компаний.

"Адамант", как говорится на его сайте, был основан в Санкт-Петербурге в 1992 году и является одной из ведущих многопрофильных компаний на северо-западе России. Среди активов холдинга - 22 ТРК общей площадью более 1,5 млн. кв. м, а также более 50 предприятий, в том числе бетонный завод "Молодой ударник", завод порошковой окраски металлов "Новые технологии" и другие активы.

АО "Управляющая компания" Клинский стекольный завод Борский стекольный завод
