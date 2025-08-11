Объем buyback в США может составить рекордные $1,1 трлн в 2025 году - аналитики

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU -Американские компании могут выкупить собственные акции на сумму свыше $1,1 трлн в 2025 году, что станет историческим рекордом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на оценки экспертов Birinyi Associates.

С начала года компании в США анонсировали программы buyback на сумму $983,6 млрд, по данным Birinyi, занимающейся анализом динамики фондового рынка. Это рекордный показатель для соответствующего периода с 1982 года, когда в Birinyi начали отслеживать эту статистику. В одном только июле было объявлено о планируемом выкупе акций на $165,6 млрд, что превысило рекорд, зафиксированный в том же месяце 2006 года ($87,7 млрд).

Почти половина подобных программ была запущена компаниями, входящими в двадцатку крупнейших в США. Среди них - технологические гиганты Apple Inc. и Alphabet Inc., а также ведущие банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Morgan Stanley.

Ранее в этом году Apple объявила о расширении своего buyback на дополнительные $100 млрд, тогда как Alphabet анонсировала выкуп акций на сумму $70 млрд. В JPMorgan планируют выкупить бумаги на $50 млрд, в Bank of America - на $40 млрд, в Morgan Stanley - на сумму до $20 млрд.

Значительный рост прибыли и снижение налогов помогли компаниям пополнить свои бюджеты, а также способствовали восстановлению фондового рынка США после апрельского обвала, спровоцированного заявлениями о новых пошлинах. В то же время неопределенность ситуации в международной торговле подтолкнула многих к отказу от инвестиционных планов, что повысило привлекательность выкупа акций в качестве альтернативы для использования свободных средств.

Компании и инвесторы зачастую приветствуют программы buyback, поскольку их реализация приводит к сокращению числа бумаг в обращении и повышению размера прибыли, получаемой в расчете на акцию, что стимулирует рост котировок.

Между тем некоторые аналитики считают практику обратного выкупа спорной, отмечая, что она разогревает рынок тогда, когда оценки стоимости бумаг уже и без того завышены. Некоторые эксперты опасаются, что отказ от более долгосрочных обязательств, таких как инвестиции в производственные мощности, в пользу buyback может впоследствии негативно отразиться на экономическом росте.