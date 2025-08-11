Поиск

Объем buyback в США может составить рекордные $1,1 трлн в 2025 году - аналитики

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU -Американские компании могут выкупить собственные акции на сумму свыше $1,1 трлн в 2025 году, что станет историческим рекордом, пишет Wall Street Journal со ссылкой на оценки экспертов Birinyi Associates.

С начала года компании в США анонсировали программы buyback на сумму $983,6 млрд, по данным Birinyi, занимающейся анализом динамики фондового рынка. Это рекордный показатель для соответствующего периода с 1982 года, когда в Birinyi начали отслеживать эту статистику. В одном только июле было объявлено о планируемом выкупе акций на $165,6 млрд, что превысило рекорд, зафиксированный в том же месяце 2006 года ($87,7 млрд).

Почти половина подобных программ была запущена компаниями, входящими в двадцатку крупнейших в США. Среди них - технологические гиганты Apple Inc. и Alphabet Inc., а также ведущие банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Morgan Stanley.

Ранее в этом году Apple объявила о расширении своего buyback на дополнительные $100 млрд, тогда как Alphabet анонсировала выкуп акций на сумму $70 млрд. В JPMorgan планируют выкупить бумаги на $50 млрд, в Bank of America - на $40 млрд, в Morgan Stanley - на сумму до $20 млрд.

Значительный рост прибыли и снижение налогов помогли компаниям пополнить свои бюджеты, а также способствовали восстановлению фондового рынка США после апрельского обвала, спровоцированного заявлениями о новых пошлинах. В то же время неопределенность ситуации в международной торговле подтолкнула многих к отказу от инвестиционных планов, что повысило привлекательность выкупа акций в качестве альтернативы для использования свободных средств.

Компании и инвесторы зачастую приветствуют программы buyback, поскольку их реализация приводит к сокращению числа бумаг в обращении и повышению размера прибыли, получаемой в расчете на акцию, что стимулирует рост котировок.

Между тем некоторые аналитики считают практику обратного выкупа спорной, отмечая, что она разогревает рынок тогда, когда оценки стоимости бумаг уже и без того завышены. Некоторые эксперты опасаются, что отказ от более долгосрочных обязательств, таких как инвестиции в производственные мощности, в пользу buyback может впоследствии негативно отразиться на экономическом росте.

JPMorgan Chase Morgan Stanley США Bank of America
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6938 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });