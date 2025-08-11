Поиск

В SK Hynix ждут роста рынка чипов памяти для ИИ-разработок на 30% в год

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок чипов памяти, предназначенных для ИИ-разработок, будет расти на 30% в год до 2030 года, заявил Reuters руководитель направления планирования бизнеса южнокорейской SK Hynix Чхве Джун Ён.

"Спрос на компоненты для ИИ-разработок со стороны конечного пользователя очень силен и устойчив", - сказал он.

По его словам, в компании ожидают, что объем этого рынка достигнет десятков миллиардов долларов к 2030 году.

Операторы облачных сервисов, обещающие миллиарды долларов капиталовложений в сферу ИИ, вероятно, будут пересматривать прогнозы расходов с повышением в дальнейшем, что позитивно скажется на рынке чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), отметил Чхве Джун Ён.

Взаимосвязь между развитием ИИ и покупками HBM является "очень прямой", добавил он.

По словам топ-менеджера SK Hynix, прогноз компании является консервативным и учитывает потенциальные ограничения, в частности доступность энергоресурсов.

