Brent подорожала до $66,73 за баррель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно повышаются на торгах в понедельник после максимального с начала июня снижения на прошлой неделе.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

К 14:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,21%) до $66,73 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,09 (0,14%), до $63,97 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Президент США Дональд Трамп объявил в минувшую пятницу, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Никаких решений по санкциям по истечению ультиматума со стороны США в этих условиях принято не было.

"Цены на нефть упали на 10% в этом году, поскольку ОПЕК+ восстанавливает добычу быстрее, чем планировала, а замедление глобального экономического роста омрачает перспективы спроса", - сказал Bloomberg аналитик MUFG Суджин Ким.

Урегулирование конфликта на Украине может привести к снятию санкций в отношении российской нефти, что увеличит риск избытка предложения на рынке, говорит эксперт.

На этой неделе трейдеры ждут также ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.