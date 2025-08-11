Поиск

Paramount купила права на показ боев UFC в США за $7,7 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Paramount Skydance (бывший Paramount Global) приобрел эксклюзивные права на показ боев турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC) в США у TKO Group за $7,7 млрд, говорится в заявлении компаний.

Сделка рассчитана на семь лет, начиная со следующего года.

Бои будут транслироваться стриминговым сервисом Paramount+. Некоторые из них Paramount сможет показывать одновременно на CBS.

В настоящее время турнир показывает ESPN, принадлежащая Walt Disney Co. Контракт с ней оценивается в $550 млн в год.

Президент и главный операционный директор TKO Марк Шапиро заявил, что в сделке с Paramount компанию привлекли возможность показа боев на CBS и готовность партнера отказаться от взимания платы со зрителей за просмотр каждой трансляции (модель pay-per-view, ее использует ESPN).

Paramount также дала понять, что хотела бы приобрести и международные права на контент UFC, которые станут доступны в ближайшие годы.

Активные переговоры TKO с Paramount стартовали в начале июня после истечения эксклюзивного периода для переговоров с ESPN. При этом на контракт были и другие претенденты.

ESPN на прошлой неделе купила права на премиальный контент организатора турниров по реслингу World Wrestling Entertainment (WWE), который также принадлежит TKO. Сделка оценена в $1,6 млрд и рассчитана на пять лет.


Paramount UFC CBS TKO Group
