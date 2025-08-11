РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - РФ в первую декаду августа экспортировала 1,135 млн тонн зерна против 2,63 млн тонн за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились в 2,3 раза, до 956 тыс. тонн с 2 млн 191 тыс. тонн, ячменя - в 1,6 раза, до 156 тыс. тонн с 244 тыс. тонн, кукурузы - в 4,2 раза, до 22,6 тыс. тонн с 95,3 тыс. тонн соответственно. Сократился и ассортимент экспортируемых зерновых и зернобобовых культур.

По словам эксперта, продолжается и тенденция уменьшения количества стран, куда отгружается российская пшеница: в первой декаде августа этого года их было 11, год назад - 33. Максимальный объем экспорта в первую декаду пришелся на Египет - 187,5 тыс. тонн, но это в 2,3 раза меньше, чем год назад (436 тыс. тонн). При этом Тюрина отметила рост отгрузок в Кению - в 3,3 раза, до 103 тыс. тонн против 31 тыс. тонн в первой декаде августа прошлого года. "И значительный объем - 88 тыс. тонн пшеницы - отправлен в Нигерию. В прошлом сезоне в это время Нигерии в числе экспортных направлений не было", - сказала она.

Отгрузки в Турцию упали в 2,8 раза, до 71 тыс. тонн, в ОАЭ - выросли на 10%, до 66 тыс. тонн. В Саудовскую Аравию отправлено 54,5 тыс. тонн, в прошлом сезоне в этот период отгрузок не было.

Ячмень в первой декаде августа отгружался в Иран и Ливан. Основной объем - 135 тыс. тонн - экспортирован в Иран, это в 6,9 раза больше прошлогоднего. "Кукуруза отправлялась только в Иран, но объемы упали в 2,1 раза, до 22,6 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

Число компаний, отгружавших пшеницу, в этом году сократилось до 15 с 63 год назад.

Тюрина также сообщила, что перевалка зерновых и зернобобовых культур в августе шла через 24 порта против 44 год назад. Отгрузки через Новороссийск снизились на 24%, до 659 тыс. тонн, через Ростов-на-Дону - в 5,4 раза, до 83 тыс. тонн, через Азов - в 1,6 раза, до 75 тыс. тонн, через Тамань - в 4 раза, до 50 тыс. тонн. "Рейдовая перевалка рухнула в 14 раз: всего отгружено 33,5 тыс. тонн, год назад было почти 480 тыс. тонн", - сказала она.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина обратила внимание на появление дисконта в цене российской пшеницы по сравнению с европейской. Цена российской пшеницы (4 класс, FOB Новороссийск) составляет $234 за тонну, за неделю она снизилась на $2, с начала августа - на $7 за тонну. При этом европейская пшеница с 1 августа подорожала на $7, до $239 за тонну, американская - на $4, до $220 за тонну. Поступление нового урожая удерживает цены от более резких колебаний, отметила эксперт. Год назад тонна французской пшеницы стоила $243, американской - $220.

Цены внутреннего рынка, по словам Тюриной, в основном стабильны, с 1 августа рост составил (на условиях CPT Новороссийск) всего 80 рублей, до 17 180 рублей за тонну.

В долларовом выражении цены за декаду укрепились на $3, до $193 за тонну, но это связано в основном с изменениями на валютном рынке, сказала эксперт. Этот показатель на 18,7% выше, чем на 10 августа 2024 года, когда он составлял $162,5 за тонну.



