Путин дал старт обсуждению бюджета на новую трехлетку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин дал старт серии совещаний, традиционно предваряющих утверждение проекта бюджета на очередную трехлетку правительством и внесение его в Госдуму.

Во вторник глава государства провел встречу с участием трех представителей кабмина (премьер Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников), главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и замруководителя кремлевской администрации Максима Орешкина.

"Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку на 2026-2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства. Подготовка бюджета - это, как всегда, очень большая, системная, комплексная и трудоемкая работа. Она и профессиональная чисто, экономическая, финансовая, но она является, безусловно, и политической, потому что нужно согласовать все позиции с парламентом, с ведущими фракциями", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он отметил, что работа над бюджетом опирается на прогноз социально-экономического развития, на текущую и перспективную ситуацию в реальном секторе.

"Безусловно надо учитывать обстановку и на глобальных рынках", - сказал также Путин.

Ранее президент заявлял, что существенные оборонные расходы стали одной из причин высокой инфляции в стране, и правительство думает о их возможном сокращении. "Мы-то (в отличие от ЕС - ИФ) планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, на ближайшую трехлетку мы планируем. Пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону", - говорил Путин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов позже отмечал, что реализация целей специальной военной операции по-прежнему является одним из приоритетов при определении расходов федерального бюджета, однако при подготовке проекта на ближайшую трехлетку необходимо соблюдать баланс и с другими ключевыми направлениями. "Будем сейчас смотреть балансировку бюджета. Мы же будем его делать по бюджетным правилам - есть планка расходов, мы будем определяться с приоритетами. Конечно, приоритет у нас - реализация вопросов специальной военной операции, но все нужно всегда соотносить - между развитием экономики, поддержкой людей, решением (вопросов - ИФ) специальной военной операции. Вот эти основные, три самых главных сейчас направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - сказал он.

Говоря о текущем исполнении федерального бюджета, Путин отметил, что ситуация здесь устойчивая.

По предварительным данным Минфина, бюджет РФ в январе-июле был исполнен с дефицитом 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако в соответствии с принятыми весенними поправками дефицит увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Ненефтегазовые доходы за этот период увеличились на 14% - до 14,793 трлн рублей. Нефтегазовые доходы в январе-июле сократились год к году на 18,5% - до 5,522 трлн рублей.