Инвестфирма Advent покупает израильскую IT-компанию Sapiens за $2,5 млрд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Advent договорилась о покупке израильской IT-компании Sapiens International за $2,5 млрд.

Как сообщила Sapiens, ее акционеры получат $43,50 за акцию, что на 47,5% превышает котировки на закрытие торгов во вторник.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Sapiens и будет закрыта, как ожидается, в последнем квартале этого или первом квартале следующего года. После этого акции компании прекратят торговаться на бирже Nasdaq.

Основанная в 1982 году Sapiens специализируется на разработке ПО для страхового сектора.

