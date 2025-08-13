Поиск

Китай 14 августа введет пошлину почти в 76% на импорт канолы из Канады

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство Китая с 14 августа введет временную пошлину на поставки семян канолы (разновидность рапса) из Канады в размере 75,8%, сообщает "Синьхуа".

Это решение принято по итогам антидемпингового расследования, начатого в сентябре 2024 года.

Министерство торговли предварительно пришло к следующим выводам: импорт семян рапса из Канады был демпинговым, отечественной отрасли рапсоводства был нанесен материальный ущерб, а также существует причинно-следственная связь между демпингом и реальными убытками. В связи с этим было решено ввести временные антидемпинговые меры в виде обеспечительных платежей.

КНР является крупнейшим мировым импортером канолы, а также основным ее покупателем у Канады. В 2024 году Канада поставила в Китай канолу на сумму около $3,6 млрд.

Канада Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6956 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });