Росавиация ищет подрядчика для реконструкции ВПП на Камчатке за 1,7 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ФКП "Аэропорты Камчатки" (структура Росавиации) объявило электронный аукцион на право реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Тиличики", самом северном аэропорту Камчатки, сказано на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт ВПП, рулежных дорожек, основного перрона и самолетной стоянки. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2027 года, хотя в конце 2024 года губернатор края Владимир Солодов сообщал, что реконструкция завершится в 2025 году.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1,676 млрд рублей. Заявки принимаются до 21 августа, итоги будут подведены в тот же день.

В 2023 году конкурс на проектирование и реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Тиличики" выиграло ООО "УНР-524 Полимертепло" (Петербург), стоимость контракта составила 1,958 млрд рублей. По условиям контракта подрядчик за 2023-2025 годы должен был спроектировать и выполнить реконструкцию ВПП, включая рулежные дорожки. Сдать объект необходимо до 6 октября 2026 года, однако в январе 2024 года контракт был расторгнут.

Аэропорт "Тиличики", обслуживающий более 70% всех авиамаршрутов внутри региона (через этот аэропорт пассажиры и грузы отправляются во все северные точки Камчатского края), нуждается в реконструкции после землетрясения. ВПП постепенно погружается в воду, поскольку расположена на песчаной косе. Из-за погодных условий и размокающей полосы аэропорт не принимает самолеты до 40 дней в году.

