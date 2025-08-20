Поиск

Запасы нефти в США сократились за неделю на 6 млн баррелей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,01 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 15 августа, сократились на 2,72 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,34 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, повысились на 419 тысяч баррелей.

NYMEX Кушинг Минэнерго США
