Рынок акций РФ в среду консолидировался у 2970 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста на ожиданиях встречи президентов России и США 15 августа в Анкоридже на Аляске; фактором давления выступила слабая нефть (фьючерс на Brent откатился в район $65 за баррель), тогда как внешние фондовые площадки выросли. Индекс МосБиржи по итогам дня остался вблизи 2970 пунктов, лидировали в снижении после отсечки годовых дивидендов акции "Ростелекома" (-2% и -8,6% "префы") и выросли в отсутствие новостей обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2973,02 пункта (-0,1%, утром индекс поднимался к 2990 пунктам), индекс РТС - 1176,54 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 августа, составил 79,6032 руб. (-26,82 копейки).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Роснефти" (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), банка ВТБ (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Интернет-холдинг VK по итогам I полугодия 2025 году получил выручку в 72,6 млрд рублей, что на 13% выше аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде составила 10,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным значением в I полугодии 2024 года. Рентабельность скорр. EBITDA составила 14%. Выручка оказалась близка к консенсус-прогнозу "Интерфакса", тогда как скорр. EBITDA превысила ожидания. Аналитики прогнозировали выручку VK в 72,87 млрд рублей, скорр. EBITDA - в размере 9,65 млрд рублей.

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоятся в пятницу в городе Анкоридж на Аляске, сообщили во вторник в Белом доме.

"Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, на Аляску, на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Она отметила, что американский лидер "решительно настроен положить конец военным действиям" на Украине.

Отвечая на вопросы журналистов о формате саммита, Левитт отметила, что Трамп на встрече с Путиным намерен сфокусироваться на украинском конфликте, другие темы не являются приоритетными. "Я думаю, что эта беседа в пятницу будет сфокусирована на окончании войны на Украине", - заявила она в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос о том, возможно ли обсуждение и других тем.

По словам Левитт, Трамп заинтересован в обсуждении и других тем, таких как улучшение двусторонних отношений между США и РФ, но в настоящий момент его главным приоритетом является завершение украинского конфликта. Также Левитт сообщила, что во время встречи предусмотрен разговор президентов один на один. Других подробностей Белый дом пока сообщать не собирается, добавила она.

Встреча на Аляске позволит лидерам РФ и США сконцентрироваться на обсуждении всех вопросов в отношениях двух стран: начиная с украинского кризиса и до нормализации двустороннего диалога, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции страны, отметил Фадеев, комментируя утверждения СМИ, что в ходе российско-американского саммита "планируется обсудить обмен территориями с Украиной".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после участия в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США Трампом выразил надежду на прогресс в украинском урегулировании, сообщило в среду агентство Bloomberg. По его данным, Мерц заявил, что "есть надежда на движение вперед и на мир для Украины".

Канцлер предположил, что урегулирование конфликта должно предусматривать "сильные гарантии безопасности для Киева". Он выразил мнение, что переговоры по Украине после саммита президентов США и РФ нужно проводить обязательно с участием украинской стороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду по итогам встречи в формате видеоконференции с президентом США Трампом заявил, что Вашингтон на переговорах с президентом России будет стремиться договориться о прекращении огня на Украине. "Разговор с Трампом позволил прояснить его намерения, а с нашей стороны - выразить наши ожидания. Желание США - добиться прекращения огня", - приводят французские СМИ слова Макрона после его переговоров с Трампом.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду продолжил консолидироваться под уровнем 3000 пунктов. Рынок практически замер перед важным событием - в пятницу на Аляске пройдет встреча президентов России и США. В среду вечером выходит отчет Росстата по инфляции - динамика статмаркеров может оказать влияние на дальнейшую траектории ключевой ставки ЦБ РФ.

Американские индексы накануне обновили исторические максимумы, китайские биржи поддержали восходящий тренд на фоне продления торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином, а также надежд на снижение ставки ФРС после выхода благоприятной статистики по потребительской инфляции в США, отметил эксперт.

Нефть в среду продолжила снижение. МЭА в своем ежемесячном отчете повысило прогноз по уровню предложения нефти на мировом рынке в 2025 году до 105,5 млн б/с. Кроме того, запасы сырья в США за неделю неожиданно выросли на 3 млн баррелей, хотя аналитики ждали их сокращения. В четверг в еврозоне будет опубликована предварительная оценка ВВП еврозоны за II квартал, в США выйдут июльский индекс цен производителей (PPI) и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. На российском рынке совет директоров "НПО Наука" обсудит вопрос дивидендов за первое полугодие, "Интер РАО" опубликует полугодовые финансовые результаты по МСФО.

"Ожидаем сохранения разнонаправленной динамики на торгах четверга. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 августа - колебания в коридоре 2900-3000 пунктов", - считает Шепелев.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, индекс МосБиржи в среду консолидировался вблизи уровней закрытия предыдущего дня - утренние попытки роста были нивелированы продажами со стороны желающих зафиксировать прибыль по длинным позициям. Целевой диапазон 2960-3020 пунктов пока остается актуальным для индекса МосБиржи. При этом до конца недели нельзя исключать возможного перехода рынка в коррекцию - часть инвесторов может сократить долю бумаг для снижения рисков по портфелям в преддверии итогов переговоров лидеров России и США, считает аналитик.

Аутсайдерами дня выступили акции "Ростелекома" после дивидендной отсечки на МосБирже. В отсутствии новостных поводов одним из лидеров роста стали акции "Сургутнефтегаза" (23,98 рубля), где мог сработать технический фактор: пробой сопротивления на уровне 23,4 рубля, под которым бумага двигалась с конца мая, мог спровоцировать волну покупок. Компанию им составили бумаги "РусАгро" (+5,2%) и ПАО "НоваБев Групп" (+2,7%), отметил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, на мировых рынках в среду наблюдается оптимистичная динамика, инвесторы отыгрывают позитивные данные по инфляции в США - рост потребительских цен в целом совпал с ожиданиями рынка, что немного поубавило опасения относительно влияния пошлин на инфляцию. На этом фоне участники рынка стали закладывать вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании в 94%, что стало позитивом для большинства мировых индексов.

Рынок акций РФ в среду умеренно просел, инвесторы продолжают ожидать встречи президентов США и РФ в пятницу. Вероятно, итоги этой встречи зададут среднесрочный вектор движения для российского рынка, а до нее волатильность торгов останется пониженной. Также негатива добавляют проседающие цены на нефть марки Brent, полагает аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает консолидацию вблизи ключевого сопротивления у отметки 3000 пунктов. В случае пробоя данного уровня рост может продолжиться до сопротивления на уровне 3130 пунктов. В то же время ключевой поддержкой выступает отметка 2850 пунктов, считает Кауфман.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ умеренно скорректировался и ждет поступления важных геополитических новостей.

Акции "Ростелекома" в среду торгуются без дивидендов за 2024 год - компания стала последней из крупных эмитентов, закрывших сезон выплат за прошлый год. Совет директоров "Татнефти" в пятницу готовится дать рекомендацию по промежуточным дивидендам за 2025 год. Консенсус-прогноз по выплатам предполагает их размер на уровне 21,5 руб. (текущая доходность около 3% по обоим типам бумаг). За I полугодие 2025 года "Татнефть" при этом получила чистую прибыль по РСБУ в размере 66,8 млрд руб. против прибыли в 118,5 млрд руб. годом ранее.

На западных фондовых площадках в среду сохранялся оптимизм, обеспеченный надеждами на стабильность ситуации в мировой экономике и скорый переход ФРС к смягчению монетарных условий. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня показывали сдержанную динамику, консолидируясь ниже ближайших сопротивлений 3010 пунктов и 1185 пунктов. Участники оценивают корпоративные драйверы и по высказываниям мировых лидеров пытаются понять, каких итогов можно ожидать от встречи Путина и Трампа в пятницу. Статистика после завершения основных торгов при этом показала замедление потребительской инфляции РФ в июле с 9,4% до 8,8% г/г при росте ВВП во II квартале на 1,1% кв./кв. после увеличения на 1,4% кварталом ранее. Данные позволяют ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что позитивно для рынка акций, обратила внимание Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, пока никаких значимых новостей по теме переговоров глав США и России не поступало, а значит, и поводов для сильных движений на рынке акций нет.

Акции "НОВАТЭКа" (1255 рублей) после 7 сессий роста подошли к довольно широкой области сопротивления 1260-1320 руб. С учетом накопленной технической перекупленности, нужны очень сильные новые драйверы, чтобы бумаги "НОВАТЭКа" преодолели преграду без коррекции, считает эксперт.

В целом рынок акций собирается с силами, чтобы вновь штурмовать отметку 3000 по индексу МосБиржи, однако закрепиться выше нее пока будет сложно, заключил представитель "Алор брокер".

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi повысился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,6%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,02%, CAC 40 и DAX растут на 0,5-0,7%), "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,8% во главе с Dow).

Поддержку азиатским рынкам акций продолжает оказывать торговое "перемирие" между США и Китаем.

Цены производителей в Японии в июле выросли на минимальные с августа прошлого года 2,6% в годовом выражении после подъема на 2,9% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Производственная инфляция в стране замедляется четыре месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали ее на уровне 2,5%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июле увеличились на 1,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Предварительные данные также указывали на рост потребительских цен на 1,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра показателя. В июне инфляция в Германии составляла 2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены ускорили снижение под давлением продаж на ожиданиях окончания летнего периода пикового спроса на топливо, ухудшения прогнозов для мирового спроса от Международного энергетического агентства (МЭА) и статистики Минэнерго США о росте запасов в стране на 3,04 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,3-0,8 млн баррелей).

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $65,23 за баррель (-1,4% и -0,8% во вторник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $62,2 за баррель (-1,5% и -1,2% накануне).

Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 685 тыс. баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА. Месяцем ранее оно прогнозировало прирост на уровне 704 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на 19 тыс. б/с.

При этом МЭА увеличило прогноз предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тыс. б/с, до 105,5 млн б/с. Прогноз был скорректирован исключительно из-за пересмотра оценки добычи в странах ОПЕК+: она была повышена до 50,9 млн б/с.

Участники рынка ждут встречи президента США Трампа с президентом России Путиным в пятницу на Аляске. Аналитики полагают, что личная встреча двух президентов уменьшает вероятность ввода новых санкций в отношении России, включая нефтяную отрасль.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Софтлайн" (-3,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,1%), ПАО "Россети Урал" (-2%).

Выросли бумаги ПАО "Светофор Групп" (+11,3% и +3,4% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,6%), "Русагро" (+5,2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,5%), "ТГК-2" (+4%), банка "Кузнецкий" (+3,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+3,1%), "АГ Кристалл" (+2,9%), "ВСМПО-Ависма" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,87 млрд рублей (из них 11,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,36 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 5,94 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).