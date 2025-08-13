Минэкономразвития отметило ускорение роста ВВП РФ в июне до 1,1% с 0,8% в мае

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в июне 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,1% в годовом сравнении после повышения на 0,8% в мае (оценка уточнена с 1,2%), 1,4% в апреле (уточнена с 1,9%), на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-июнь 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,2% в годовом выражении.

В ведомстве отметили, что "сохранение жестких денежно-кредитных условий во II квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики: темпы роста экономики во II квартале 2025 года, по предварительной оценке Росстата, составили 1,1% г/г после 1,4% г/г в I квартале. Основной вклад в замедление внесли более низкие темпы внутреннего спроса, что отразилось в существенном замедлении инфляции с пиков в 10,3% г/г в марте до 8,55% г/г на 11 августа".

Ранее в среду Росстат опубликовал данные за II квартал 2025 года - рост ВВП на 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в I квартале (при этом Росстат не давал оценок за полугодие).

Данные Росстата по II квартале оказались значительно ниже оценки ЦБ (1,8%) и ожиданий рынка - консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" предполагал рост на 1,5%.

Как сообщалось, ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%. При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартале на уровне 1,8%, поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в 2026 году - 2,4%, в конце августа-начале сентября представит уточненный прогноз.

Аналитики, опрошенные в начале августа "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,7%.