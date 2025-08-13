Росстат отметил, что рост ВВП РФ во II кв. замедлился до 1,1% с 1,4% в I кв.

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ во II квартале 2025 года увеличился на 1,1% по сравнению со II кварталом 2024 года после роста на 1,4% в I квартале. Такую предварительную оценку опубликовал в среду Росстат.

Данные Росстата по росту ВВП во II квартале 2025 года оказались значительно ниже оценки ЦБ (1,8%) и ожиданий рынка - консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал рост на 1,5%.

"Индекс физического объема ВВП во II квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года по предварительной оценке составил 101,1%. На рост ВВП в наибольшей степени повлияли: оборот общественного питания (+9,1%); обрабатывающие производства (+3,7%); строительство (+2,4%); розничный товарооборот (+1,6%); сельское хозяйство (+1,4%). В тоже время снижение продемонстрировали: оптовый товарооборот (-4,2%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-2,0%); добыча полезных ископаемых (-1,0%)", - говорится в комментарии Росстата.

Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за I полугодие 2025 года. Из квартальных данных рост ВВП в I полугодии 2025 года можно оценить в 1,2-1,3%.

Более подробные данные о ВВП РФ за II квартал Росстат представит 12 сентября.

Как сообщалось, ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%. При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартала на уровне 1,8%, поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в 2026 году - 2,4%, в конце августа-начале сентября представит уточненный прогноз.

Аналитики, опрошенные в начале августа "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,4%, в 2026 году - на 1,7%.