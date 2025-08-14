Fix Price с начала года открыл более 330 магазинов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price с начала 2025 года открыл более 330 торговых точек, говорится в сообщении компании.

Речь идет как об открытиях в городах России, так и в других странах присутствия ритейлера.

Общее количество магазинов сети достигло 7,5 тысяч.

"За семь месяцев 2025 года среднесписочное число сотрудников сети Fix Price превысило 49 тысяч человек. В рамках расширения торговой сети было создано порядка 2,4 тысячи новых рабочих мест в недавно открытых магазинах. Среди них - 2 078 в России, 253 в Казахстане и 88 в Белоруссии", - отмечается в сообщении.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен.