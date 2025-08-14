В "Интер РАО" назвали условие для проектирования двух ТЭЦ в Казахстане

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вопрос организации финансирования строительства ТЭЦ в Казахстане сейчас прорабатывается на уровне Минфина и российского правительства, сообщил член правления "Интер РАО" по стратегии и инвестициям Александр Киселев на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

"При условии положительного решения в 2025 году ожидается подписание контрактов на проектирование ТЭЦ Семей и ТЭЦ Усть-Каменногорск", - сказал Киселев, отметив, что "Интер РАО" занимается проектом в соответствии с действующим межправсоглашением.

В июле вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что Казахстан решил самостоятельно строить три ТЭЦ в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, так как "Интер РАО" не смогла получить экспортное финансирование на эти проекты.

Уже начата активная фаза строительства Кокшетауской ТЭЦ, заказчиком выступает "Самрук-Энерго". Компания будет заказчиком и при строительстве ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске, говорил Скляр. "Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук-Энерго" может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет", - сообщал он.

Казахстан планировал построить совместно с Россией три угольные ТЭЦ в Семее (360 МВт), Усть-Каменогорске (360 МВт) и Кокшетау (240 МВт). К реализации проектов предполагалось привлечь "Интер РАО" в качестве генерального подрядчика. В Минэнерго Казахстана заявляли, что основной сценарий финансирования - это заем правительства России с субсидированием.