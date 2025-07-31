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Казахстан построит три ТЭЦ самостоятельно, без участия "Интер РАО"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Казахстан решил самостоятельно строить три ТЭЦ в городах Кокчетав, Семипалатинск и Усть-Каменогорск, сообщил на пресс-конференции вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

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"Компания "Интер РАО", обязуясь построить станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно", - сказал Скляр.

По его словам, уже начата активная фаза строительства Кокчетавской ТЭЦ, заказчиком выступает "Самрук-Энерго". Компания будет заказчиком и при строительстве ТЭЦ в Семипалатинске и Усть-Каменогорске, уточнил вице-премьер.

"Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук-Энерго" может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет", - добавил он.

Казахстан планировала построить совместно с Россией три угольные ТЭЦ в Семипалатинске (360 МВт), Усть-Каменогорске (360 МВт) и Кокчетаве (240 МВт).

К реализации проектов предполагалось привлечь ПАО "Интер РАО" в качестве генерального подрядчика. Отрабатывался механизм финансирования этих проектов. В Минэнерго Казахстана отмечали, что основной сценарий финансирования - это заем правительства России с субсидированием.

Однако, по словам Скляра, возникла проблема с получением льготного экспортного финансирования на оборудование, которое будет использоваться для строительства и работы ТЭЦ. Он заявил ранее, что Казахстан будет искать новых инвесторов, если российская сторона не сможет выделить деньги для поставки оборудования.

Замминистра энергетики Казахстана Бакытжан Ильяс сообщал, что строительством трех ТЭЦ в Казахстане могут заняться компании из КНР и Южной Кореи, в настоящее время ведутся переговоры со всеми потенциальными подрядчиками.

Интер РАО Казахстан Минэнерго Семипалатинск Кокчетав Усть-Каменогорск Роман Скляр
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