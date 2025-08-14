Международные резервы РФ с 1 по 8 августа увеличились на $10,0 млрд

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 8 августа составили $686,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 1 августа международные резервы равнялись $676,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $10,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.