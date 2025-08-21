Поиск

Международные резервы России с 8 по 15 августа увеличились на $0,1 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 15 августа составили $686,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 8 августа международные резервы равнялись $686,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,1 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

