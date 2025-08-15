Продажи алкоголя в РФ за семь месяцев снизились на 12,1%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12,1%, до 114,7 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков: в девять раз, до 1,01 млн дал.

Кроме того, розничные продажи водки снизились на 4,2%, до 41,4 млн дал, коньяка - на 9,8%, до 7,1 млн дал. В то же время реализация ликероводочных изделий выросла на 15,3%, до 10,2 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 66,8 млн дал, что на 1,3% меньше прошлогоднего.

Падают и продажи вина. В январе-июле виноградных вин было реализовано 32,2 млн дал, что на 1,5% меньше, чем год назад, шампанских - 11,4 млн дал (на 3% меньше). Реализация ликерных вин упала на 11,8%, до 673,8 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - в четыре раза, до 1,6 млн дал.